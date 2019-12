НЕСРЕЌА ВО ИРАН: За време на тестирање се сруши авион на иранската армија (ВИДЕО) - Слободен печат

Иранско воено летало падна на планината Сабалан, во провинцијата Ардебил, потврдено е за агенцијата ИРНА.

Спасувачки тимови се испратени на локацијата, каде работат во потрага за преживеани во несреќата.

Според непотврдени информации, станува збор за реновираното воено летало „MiG-29“ кое полетало од воената база Табриз. Се верува дека во несреќата загинал полковникот Рахмани, додека го тестирал авион.

Очевидци наведуваат дека станува збор за борбен авион на иранската војска, како и дека истиот паднал во средиштето на еден вулкан кој во моментов не е активен.

Официјалните лица за ИРНА информираа дека повеќе детали околу инцидентот ќе бидат објавени откако ќе се заврши истрагата.

A military plane (some say a jet fighter) has crashed at Sabalan mountain northwest of Iran.

Army choppers and rescue forces have been deployed in the region. Further details to follow pic.twitter.com/8ainnAI3fg

— Reza Khaasteh (@Khaaasteh) December 25, 2019