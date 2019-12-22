 ИНСТАГРАМ ГОРИ: Секси претседателка на клуб се соблече гола (ФОТО) – Слободен печат
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ИНСТАГРАМ ГОРИ: Секси претседателка на клуб се соблече гола (ФОТО)

Ирина Морозјук ги воодушеви своите следбеници на Инстаграм со голи фотки.

Слободен печат 22/12/2019 - 20:22
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Најсекси претседателката на еден фудбалски клуб викендот ја вжешти атмосферата во Дубаи.

За време на одморот кој го помина во Дубаи, Ирина се сликаше скроз гола, а провокативната фотографија ја постави на својот Инстаграм профил.

Сликата од базенот не е единствената провокативна фотографија која Ирина Морозјук ја направи додека одмораше во Дубаи.

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Шикарный закат 🤤❤️

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Первый раз отдыхаю без ребёнка ☝🏼 тяжело морально было оставить моего сладкого на неделю и я очень соскучилась( но … однозначно мне это было надо 🙏🏼 отвлечься от суеты , не думаю о делах и т.д. Главное , чтобы по прилету депрессуху не словить 😂 все очень красочно здесь 😁 Вечный движ в любой день недели 😂🤦🏼‍♀️Хотя впереди Новый Год , обжираловка оливьехой и самогончик дедуля мой подогнал вкусный 🤣💪🏼 думаю все будет чики -пики ☝🏼😎

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Отзыв об отеле: Последние годы мы всегда ездили в отели более высокого класса , потому что считали это лучшим для ребёнка. Например два года назад мы были в Дубай , в отеле дороже в раз 10. И когда я ехала сюда , то сильно не заморачивались, потому что , что по большому счёту мне надо ? Море , кровать и погрызть чего то 😂 Но на мое удивление , все даже очень круто ! Да , территория не большая , но номера очень красивые с шикарным видом! Море чистое , пляж хороший. Еда ничем не хуже ☝🏼 я пожалела , что не взяла ребёнка ( А самое прикольное – это то что весело и классные люди. Много молодежи , весело 👌🏼 расположение идеальное , есть где погулять и что посмотреть. За эти деньги , однозначный совет Да! Пока минусов не вижу!

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