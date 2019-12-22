ИНСТАГРАМ ГОРИ: Секси претседателка на клуб се соблече гола (ФОТО)

Најсекси претседателката на еден фудбалски клуб викендот ја вжешти атмосферата во Дубаи.
За време на одморот кој го помина во Дубаи, Ирина се сликаше скроз гола, а провокативната фотографија ја постави на својот Инстаграм профил.
Сликата од базенот не е единствената провокативна фотографија која Ирина Морозјук ја направи додека одмораше во Дубаи.
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Первый раз отдыхаю без ребёнка ☝🏼 тяжело морально было оставить моего сладкого на неделю и я очень соскучилась( но … однозначно мне это было надо 🙏🏼 отвлечься от суеты , не думаю о делах и т.д. Главное , чтобы по прилету депрессуху не словить 😂 все очень красочно здесь 😁 Вечный движ в любой день недели 😂🤦🏼♀️Хотя впереди Новый Год , обжираловка оливьехой и самогончик дедуля мой подогнал вкусный 🤣💪🏼 думаю все будет чики -пики ☝🏼😎
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Отзыв об отеле: Последние годы мы всегда ездили в отели более высокого класса , потому что считали это лучшим для ребёнка. Например два года назад мы были в Дубай , в отеле дороже в раз 10. И когда я ехала сюда , то сильно не заморачивались, потому что , что по большому счёту мне надо ? Море , кровать и погрызть чего то 😂 Но на мое удивление , все даже очень круто ! Да , территория не большая , но номера очень красивые с шикарным видом! Море чистое , пляж хороший. Еда ничем не хуже ☝🏼 я пожалела , что не взяла ребёнка ( А самое прикольное – это то что весело и классные люди. Много молодежи , весело 👌🏼 расположение идеальное , есть где погулять и что посмотреть. За эти деньги , однозначный совет Да! Пока минусов не вижу!
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Привет Дубай 😁 Со второй попытки прилетела 😎 Сегодня , конечно , денёк 😅 Почувствовала себя этим чудаком , что в аэропорту жил 😂 Мы приехали в отель в 9 утра , а в 14 только заселили 😂 немного бомжевали 😭 В туалете мылись , на пляже спали 😂😂😂 Но так как я без ребёнка , то норм ☝🏼😎 Уже наслаждаюсь видом с 27 этажа 🖤 Всем хорошего дня , а мне отдыха 😘
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