ИНСТАГРАМ ГОРИ: Секси претседателка на клуб се соблече гола (ФОТО)

Најсекси претседателката на еден фудбалски клуб викендот ја вжешти атмосферата во Дубаи.

За време на одморот кој го помина во Дубаи, Ирина се сликаше скроз гола, а провокативната фотографија ја постави на својот Инстаграм профил.

Сликата од базенот не е единствената провокативна фотографија која Ирина Морозјук ја направи додека одмораше во Дубаи.

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