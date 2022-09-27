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Ин мемориам: Почина новинарот Венко Кричевски

Ж.Н.
Пред

По кратко и тешко боледување, почина долгогодишниот новинар и уредник Венко Кричевски, роден 1957 година.

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Најголем дел од кариерата Кричевски помина во дневниот весник „Вечер“, а има работено и за повеќе други весници и списанија.

Погребот ќе биде извршен утре во 11 часот на градските гробишта Бутел во Скопје.

 

 

#Ин Мемориам
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