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Ин мемориам: Почина новинарот Венко Кричевски
По кратко и тешко боледување, почина долгогодишниот новинар и уредник Венко Кричевски, роден 1957 година.
Најголем дел од кариерата Кричевски помина во дневниот весник „Вечер“, а има работено и за повеќе други весници и списанија.
Погребот ќе биде извршен утре во 11 часот на градските гробишта Бутел во Скопје.
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#Ин Мемориам
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