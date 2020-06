Играчите се заразени, како мислите да се игра „УС Опен“?

Искусната белгиска тенисерка, Кирстен Флипкенс ги прашува организаторите што ќе се случи со „УС Опен“ доколку еден од учесниците се зарази со коронавирус.

Како што е најавено, грен слем турнирот во Њујорк ќе се одржи на 31 август годинава, а воедно поради ситуацијата со Ковид-19 се објавуваат и низа мерки кои натпреварувачите мора да ги почитуваат за заштита на здравјето.

– Дали е до мене или навистина лудост е што и натаму се планира одржување на „УС Опен“. Има играчи кои се позитивни на „Ковид-19“.

Доколку едно лице се зарази на УС Опен, сите ќе мора да бидат 14 дена во карантин, така? Тоа значи дека тие само ТОГАШ ќе откажат турнирот или што? – напиша Флипкенс на Твитер.

Како што е познато најдобриот светски тенисер, Новак Ѓоковиќ доби позитивен тест на коронавирус, како и Григор Димитров, Борна Чориќ и Виктор Троицки после „Адриа тур“.

Is it just me or is it insane US Open is still planning to go ahead? 🤔 Players testing positive on COVID19 🙈 So basicly if 1 person tests positive at the US Open , everyone needs to quarantaine for 2 weeks right? Which means they only THEN cancel the tournament or what? 🤔

— Kirsten Flipkens (@FlipperKF) June 25, 2020