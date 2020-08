Ибрахимовиќ и официјално го продолжи договорот со Милан

Швеѓанецот денеска потпиша нов едногодишен договорот со „росоњерите“.

Ибрахимовиќ во Каза Милан стигна утринава и по само половина час ги напушти клупските простории, а тоа време беше доволно за да потпише нов едногодишен договор и наредната сезона ќе инкасира седум милиони евра.



Новина е бројот на дресот кој ќе го носи 38-годишниот напаѓач, наместо дресот со број 21, Ибахимовиќ во новата сезона ќе настапува со бројот 11 на грбот.

1BRAH1 1️⃣1️⃣

1BRAH1 1️⃣1️⃣

— AC Milan (@acmilan) August 31, 2020