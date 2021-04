И Премиер лигата против Суперлигата: Ќе сториме сè за да ја спречиме

Дури шест екипи од Премиер лигата, Манчестер јунајтед, Манчестер сити, Арсенал, Ливерпул, Челси и Тотенхем учествуваа во формирањето на Суперлигата која треба да функционира независно од УЕФА.

Денеска беше одржан состанок на челниците на Премиер лигата со останатите 14 екипи кои играат во најсилното англиско натреварување, на кој беше разговарано за последиците од формирањето на Суперлигата.

– Премиер лигата заедно со фудбалската федерација на Англија се состанаа со претставниците на клубовите за да разговараат за последиците од формирањето на Суперлигата. Сите 14 клубови едногласно ја отфрлија идејата за формирање на Суперлигата. Премиер лигата разгледува кои акции може да ги презеде за да ја спречи Суперлигата, а сопствениците на клубовите ќе бидат приморани да ги почитуваат правилата на кои се обврзани. Лигата ќе продолжи да работи со заинтересираните страни вклучувајќи ги и навивачите, Владата, УЕФА, ФА, ЕФЛ и ЛМА за да ги заштити интересите и ги повикува клубовите кои се дел од новото натпреварување веднаш да се откажат од него. Премиер лигата сака да им се заблагодари на навивачите и сите заинтересирани страни на поддршката. Реакциите покажуваат колку им значи фудбалот на луѓето“, соопшти Премиер лигата.

The Premier League, alongside The FA, met with clubs today to discuss the immediate implications of the Super League proposal

The 14 clubs at the meeting unanimously and vigorously rejected the plans for the competition

Full statement: https://t.co/jPOmsUclT5 pic.twitter.com/ex52Uwbdhn

— Premier League Communications (@PLComms) April 20, 2021