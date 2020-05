И покрај сите заштитни мерки, тројца заразени во Бундеслигата!

Се шпекулира дека двајца играчи и еден член од стручниот штаб на Келн се лицата кои се позитивни на Ковид-19.

Иако клубовите во Бундеслигата имаат намера да го продолжат шампионатот на 9 мај, германската влада предводена од канцеларката Ангела Меркер го отфрли ваквиот предлог.

Се очекува наскоро (најверојатно на состанокот на 6 мај) да се донесе финална одлука од надлежните за евентуално продолжување на сезоната, а како најнов датум се издвојува 16 мај.

After testing positive for the #coronavirus, three people at #effzeh are now in quarantine. The group training can continue as planned. All infos 👇 https://t.co/gu4iqJrCNR

