И покрај епидемијата на коронавирусот, Алжирците сѐ уште протестираат за промена на системот

Алжирската полиција го растурила протестниот собир на движењето Хирак и привела околу 20 демонстранти, пренесе агенцијата „Франс прес“.

Околу 200 лица денес се собрале во центарот на главниот град, иако протестите против власта вообичаено се одржуваат во петок. Вчера е одржан 56-тиот протест против власта, а на тој собир имало неколку илјади луѓе кои излегле на улиците и покрај пандемијата на коронавирусот.

Насобраните луѓе денес скандирале „Генерали во ѓубре“, „Алжир ќе добие независност“ и „Власта е убиец“, а полицијата брзо интервенирала, го растерала собирот и ги привела демонстрантите.

Алжирските власти во вторникот соопштија дека се откажуваат сите спортски, културни и политички собири за да се спречи ширењето на коронавирусот.

Алжирците на 22 февруари 2019 година излегоа на улиците ширум земјата, незадоволни од тогашниот претседател Абделазиз Бутефлика и неговата одлука по петти пат да се кандидира на претседателските избори.

По шест недели од појавата на протестното движење наречено Хирак, Генералштабот на алжирската војска побара оставка од претседателот, а Бутефлика истата ја даде на 2 април.

Меѓутоа Хирак, кој бара промена на системот, не успеа да спречи организирање на претседателски избори во декември на кои победи Абделмаџид Тебун, некогаш близок соработник на претходниот претседател.

Despite two registered deaths in Algeria from the #CoronaOutbreak Algerians have continued their weekly protests against the government. #Hirak #Week56 https://t.co/gdUvGYYDiE

For the 4th Saturday in a row, #Algeria-ns peacefully protest against the system demanding real change.

This time, the protests are amidst a global health crisis that doesn’t seem to halt the protest movement, so far. pic.twitter.com/ft6vgxGQ3C

— G.Zine (@GheZinou) March 14, 2020