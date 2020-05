И официјално: Клуб Бриж е новиот белгиски шампион

Шарлроа на македонскиот интернационалец ќе игра во групната фаза на Лигата на Европа..

Уште пред 43 дена беше донесена одлука за предвремено завршување на сезоната, денеска добивме и и официјална потврда: Клуб Бриж е прогласен за нов шампион на Белгија.

Белгијците прво порачаа дека не сакаат да ја продолжат сезоната поради пандемијата на коронавирус, а потоа им се „закани“ УЕФА.

Now confirmed in Belgium the season is over as is.

UCL Group stage: Club Brugge (champions)

UCL 3QR: Gent

UEL Group stage: Charleroi

UEL 3QR: Antwerp

UEL 2QR: Standard Liege

Relegated: Waasland-Beveren

Waasland-Beveren are furious: "We are being sacrificed, outrageous." https://t.co/dStcfbGrrs

— Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) May 15, 2020