И Јунајтед потврди дека Санчо е нов „ѓавол“

Англискиот репрезентативец Џејдон Санчо е нов фудбалер на Манчестер јунајтед, а од официјален трансфер на „Олд трафорд“ го делат само ситни детали, потврди Јунајтед на официјалната интернет страница.

„Воодушевени сме што можеме да објавиме дека постигнавме начелен договор со Борусија Дортмунд во врска со трансферот на Џејдон Санчо. Трансферот ќе се официјализира кога ќе се договорат условите и ќе се извршат медицинските прегледи по настапот на Џејдон на Евро 2020“, стои на интернет страницата на Јунајтед.

𝗛𝗲𝗮𝗱𝘀 𝘂𝗽.

We have agreed a deal in principle for the transfer of Jadon Sancho to United! 🔴⚪⚫#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) July 1, 2021