Ви препорачуваме
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
Ви препорачуваме
Од авторите на
Слободен Печат
ВОЈНА ВО УКРАИНА
Хутите заробија службеници на ОН во Јемен
Хутите бунтовници киднапираа најмалку десет вработени во агенциите на Обединетите нации во јеменскиот главен град Сана, изјави во понеделник извор близок до апсењата.
Препорачано
Изворите велат дека сите притворени се јеменски државјани кои работеле за Светската програма за храна, Програмата за развој на ОН (УНДП), Канцеларијата на ОН за координација на хуманитарни прашања и Советот за безбедност на ОН (УНДСС).
Хутите, според истиот извор, опколиле станбени области и извршиле рации во домовите на вработените во Сана, каде што биле уапсени.
Проиранските борци, кои го контролираат главниот град и големи делови од северен Јемен, претходно киднапирале работници за меѓународни организации, вклучително и персонал на ОН. Некои од нив се држат како заложници повеќе од три години.
Хутите ги обвинуваат вработените во ОН дека дејствуваат како шпиони за Соединетите Американски Држави.
Почитуван читателу,Нашиот пристап до веб содржините е бесплатен, затоа што веруваме во еднаквост при информирањето, без оглед дали некој може да плати или не. Затоа, за да продолжиме со нашата работа, бараме поддршка од нашата заедница на читатели со финансиско поддржување на Слободен печат. Станете член на Слободен печат за да ги помогнете капацитетите кои ќе ни овозможат долгорочна и квалитетна испорака на информации и ЗАЕДНО да обезбедиме слободен и независен глас кој ќе биде СЕКОГАШ НА СТРАНАТА НА НАРОДОТ.
ПОДДРЖЕТЕ ГО СЛОБОДЕН ПЕЧАТ.СО ПОЧЕТНА СУМА ОД 100 ДЕНАРИ
СЛОБОДЕН ПЕЧАТ. Е-БИЛТЕН
НЕ ГУБИ ВРЕМЕ! ЗАЧЛЕНИ СЕ И ДОБИЈ ГИ НАЈВАЖНИТЕВЕСТИ НА НЕДЕЛАТА - БЕСПЛАТНО ВО ТВОЈАТА Е-ПОШТА!
СЛОБОДЕН ПЕЧАТ. Е-БИЛТЕН
НЕ ГУБИ ВРЕМЕ! ЗАЧЛЕНИ СЕ И ДОБИЈ ГИ НАЈВАЖНИТЕВЕСТИ НА НЕДЕЛАТА - БЕСПЛАТНО ВО ТВОЈАТА Е-ПОШТА!
-
Најново
-
Најчитано
-
2мин
-
13мин
-
13мин
-
21мин
-
26мин
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
Препорачано од оваа категорија
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5