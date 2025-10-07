Хутите заробија службеници на ОН во Јемен

Ви препорачуваме

Хутите бунтовници киднапираа најмалку десет вработени во агенциите на Обединетите нации во јеменскиот главен град Сана, изјави во понеделник извор близок до апсењата.

Изворите велат дека сите притворени се јеменски државјани кои работеле за Светската програма за храна, Програмата за развој на ОН (УНДП), Канцеларијата на ОН за координација на хуманитарни прашања и Советот за безбедност на ОН (УНДСС).

Хутите, според истиот извор, опколиле станбени области и извршиле рации во домовите на вработените во Сана, каде што биле уапсени.

Проиранските борци, кои го контролираат главниот град и големи делови од северен Јемен, претходно киднапирале работници за меѓународни организации, вклучително и персонал на ОН. Некои од нив се држат како заложници повеќе од три години.

Хутите ги обвинуваат вработените во ОН дека дејствуваат како шпиони за Соединетите Американски Држави.

