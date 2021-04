Хуркач е сензационален победник на Мастерсот во Мајами

Полскиот тенисер Хуберт Хуркач е победник на Мастерсот во Мајами откако во финалето го совлада младиот Италијанец Јаник Синер во два сета и тоа со 7:6,6:4.

Хуркач на патот до првата голема титула во кариера ги победи, Кудла, Шаповалов, Раонич, Циципас, Рубљов и во финалето Синер.

Ова воедно беше третат голема титула во кариерата, претходно победи на турнирот во Винстон-Салем во 2019 година и во Делреј Бич на почетокот од годинава.

Тенисерот кој е роден во Вроцлав, моменто е на 37. место на АТП ранг листата, стана првиот тенисер кој победил на турнир од Мастерс серијата, а е надвор од топ 30 уште од Париз 2005 година кога Томаш Бердих – тогаш 50. тенисер на светот во финалето го победи Љубичиќ .

Хуркач од утре го очекува и скок на ранг листата, тој ќе биде 16. тенисер на АТП ранг листата.

POLE POSITION 🏎🇵🇱@HubertHurkacz defeats Jannik Sinner in Miami to become a Masters 1000 champion! pic.twitter.com/TlPtRILlzg

— Tennis TV (@TennisTV) April 4, 2021