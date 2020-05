Хрватскиот биолог со добри вести: Откриено што го забавува ширењето на коронавирусот во клетките

Директорот на Институтот за биохемија во Франкфурт Иван Џикиќ изјави денеска дека научниот тим на тој институт успеал да открие како човечките клетки се менуваат по инфекцијата на коронавирусот и дека откриле соединенија кои го забавиле или запреле размножувањето на вирусот.

– Култура на отвореност, вложување во технологии и поттикнување на креативноста на научниците, како и блиската соработка на биохемичарите и виролозите допринесоа до овој успех. Проектот започна пред само три месеци и веќе поттикна нови тераписки пристапи против Ковид-19, рекол Џикиќ, пренесува загребска Н1 ТВ.

Тим на биохемичари и виролози на Универзитетот Гете во Франкфурт тестирале низ на соединенија во лабораториски модели, а добиените резултати овозможуваат потрагата за активна супстанца да се сведе на мал број на веќе одобрени лекови.

