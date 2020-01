Хрватска без грешка на ЕП, Данска ќе бара „услуга“ од Исланд! - Слободен печат

Шпанија фуриозна на Европското ракометно првенство со максимални шест бодови после убедливиот триумф над Холандија (36:25).

Се одиграа уште три натпревари денеска на Европското ракометно првенство, во главната фаза Хрватска оди со три максимални победи, во екс ју пресметката со 24:21 успеа да ја совлада Србија, каде што за најкорисен играч беше прогласен голманот Шего кој имаше 15 одбрани.

Претходно од групата „А“ пласман во главната фаза обезбеди репрезентацијата на Белорусија која претходно во решавачкиот меч за второто место беше подобра од Црна Гора, па така на конечната табела Хрватска освои шест бодови, пред Белорусите со четири, Црногорците два, а со три порази настапот го завршија српските ракометари.

За Хрватска кај стрелците доминираа Дувњак и Степанчиќ со по пет голови, а на спротивната страна по четири запишаа Радивојевиќ и Кукиќ.

Watch the Game Highlights from Denmark vs. Hungary, 01/13/2020 pic.twitter.com/7bcB4U3k5i

— EHF EURO (@EHFEURO) January 13, 2020