Хјулманд: Животот има смисла само кога се грижиш за семејството и пријателите!

Како што започна, заврши одлично. За фудбалот во друга прилика. За животот и Кристијан Ериксен сега. Зборот го има Каспер Хјулманд, селекторот на Данска.

– Тежок ден е зад нас. Сите сме предупредени дека животот треба да биде на прво место. Тоа е поентата. Животот е важен само доколку се грижиме за блиски луѓе, семејството и пријателите – истакна Хјулманд по поразот од Финска на почетокот од Европското првенство во групата „Б“ (0:1).

Натпреварот во Копенхаген нема да остане запаметен по голот на Јоел Похјанпал, туку по губењето на свеста на играчот од средниот ред на Интер, посебната реакција на лекарите, ужасните сцени додека данската репрезентација плаче, додека лекарите се бореа за животот на Ериксен .

– Немам доволно зборови за да опишам какви репрезентативци има Данска. Ниту, пак, можам да бидам погорд отколку што сум по сцената во која тие се држеа заедно. Тие се грижеа едни за други додека страдаше нивниот друг пријател. Не можете да играте игра под емоциите под кои бевме. И покрај тоа, се обидовме да ја победиме Финска. Неверојатно е што фудбалерите повторно можеа да истрчаат на теренот и да играат скоро 50 минути – додава данскиот селектор.

Според селекторот на Данска, немало притисок од врвот да го продолжи мечот по веста од болницата дека Кристијан Ериксен е во стабилна состојба. Наводно, играчите на двете селекции решиле да играат. Данците дури и после видео повикот од својот креатор на играта.

– УЕФА не изврши притисок врз нас. Имавме две опции пред нас: да го завршиме натпреварот во сабота или да го продолжиме во недела, од пладне. Одлучивме да го сториме тоа веднаш, бидејќи не би било изводливо да се игра еден ден подоцна. Подобро е што игравме веднаш, играчите така одлучија. Сигурно не можевте да спиете по сè што се случи. Не можете едноставно да ги ставите во автобус, да ги префрлите во хотелот и да се вратите да играте наутро – вели Хјулманд.

И, на крајот, како и на почетокот:

– Сите наши мисли се со Кристијан и неговото семејство. Ериксен е еден од најдобрите поединци на оваа репрезентација, уште подобра личност, затоа ние му испраќаме само позитивна енергија од кампот на селекцијата – вели селекторот на Данска.

Од УЕФА објавија еден убав гест прогласувајќи го Ериксен за играч на натпреварот Данска – Финска и воедно му посакаа брзо закрепнување..

"Football is a beautiful game and Christian plays it beautifully," says UEFA President Aleksander Čeferin.

Tonight's Star of the Match is Christian Eriksen. Wishing you a speedy recovery, Christian. #EURO2020 pic.twitter.com/gJPa7P2nAx

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021