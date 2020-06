Хеликоптери и водени топови во Брисел: Судир на полицијата и демонстрантите при протестите против расизмот (ВИДЕО)

Протестот против полициската бруталност и расизам кој во Брисел денеска собра околу 10.000 граѓани заврши со инциденти, до кои дојде во општината Матонге во која мнозинство жители се со африканско потекло.

Излозите на неколку продавници биле скршени, а медиумите јавуваат дека дошло и до напади од страна на демонстрантите на полициско возило.

Во смирување на ситуацијата учествувале полицајци и коњаници, а користени се и полициски хеликоптери и водени топови.

Happening Now : The Black lives matter George Floyd protest in #Brussels , Belgium turns into a riot. , a number of stores have been looted and police have been attacked with bottles & other objects…#Bruxellespic.twitter.com/aq6nOCaONE

— Shark NewsWires (@SharkNewsWires) June 7, 2020