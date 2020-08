Харден, Адетокумпо и Леброн конкуренти за МВП наградата

НБА лигата денеска го објави списокот за индивидуалните награди за претсојната сезона.

Минатогодинешниот освојувач на МВП наградата, Јанис Адетокумпо влезе во финалниот избор за престижната награда и оваа сезона, а тој ќе ласкавото признание ќе се бори со повеќекрантиот МВП на лигата, Леброн Џејмс и најдобриот играч во НБА за 2018 година, Џејмс Харден.



Адетокумпо исто така е во најтесниот избор и за наградата најдобар одбранбен играч заедно со играчите на ЛА Лејкерс, Ентони Дејвид и на Јута џез, Руди Гобер.

Кошаркарот на Далас маверикс, Лука Дончиќ е номиниран во категоријата за играч со најголем напредок, а покрај него се уште и Бам Адебајо од Мајами и играчот на Њу Орлеанс, Брендон Инграм.



Во конкуренција за признанието за најдобар шести играч се Монтрез Харел од ЛА Клиперс, Денис Шрудер од Оклахома сити и Лу Вилијам од ЛА Клиперс.

Мајк Буденголзер од Милвоки, Били Донован од Оклахома сити и Ник Нурс од Торонто се кандидатите за најдобар тренер.

The three finalists for NBA Coach of the Year… Mike Budenholzer, Billy Donovan and Nick Nurse! pic.twitter.com/dOlUd1HAL0

