Хамнеи: Опасноста од вирусот не е толку голема, имавме поголеми предизвици во минатото

Врховниот лидер на Иран, ајатолахот Али Хамнеи денес изјави дека коронавирусот, кој досега усмрти 77 лица во таа земја, „не е страшен“ и ја крена војската да се придружи во борбата против оваа инфекција, пишува „Телеграф“.

– Опасноста од вирусот не е толку голема, имавме поголеми предизвици во минатото. Секако дека не го потценувам прашањето, но не би требало ниту да ја преценуваме моменталната ситуација – истакна Хамнеи и рече дека коронавирусот ќе има влијание уште некој период врз Иран и потоа се ќе биде готово.

Хамнеи, исто така, ги стави иранските воени сили во состојба на висока подготвност за да се вклучат во борбата против новиот коронавирус наречен Ковид-19. Според пишувањата на локалните медиуми, се претпоставува дека со таа мерка ќе бидат мобилизирани 300.000 војници и волонтери за да се пречи понатамошно ширење.

Ајатолахот ја соопшти оваа одлука, а државната телевиција објави снимки како 80-годишниот лидер, со заштитни ракавици сади дрво. Тој, исто така, апелираше до сограѓаните да се молат против вирусот, бидејќи молитвата, како што вели тој, може да реши бројни проблеми.

– Тоа што го спречува развојот на вирусот е добра работа, а тоа што ѝ помага на инфекцијата да се шири е грев – вели Хамнеи.

Коронавирусот го нападна и раководството на Иран

За потсетување, 77 лица починаа од коронавирусот, а најмалку 23 членови на парламентот на таа земја се заболени од оваа инфекција. Исто така, од Ковид-19 е болен и заменикот министер за здравство на Иран, како и потпретседателката на таа земја, Масумех Ебтекар.

Лижат олтар против вирусот

На социјалните мрежи кружат снимки од бројни верници во Иран кои лижат метални предмети во џамии, за да покажат дека не стравуваат од опасниот вирус кој во светот однесе повеќе од 3 илјади животи. Иако властите во Иран апелираа до верниците да го бакнуваат светилиштето, граѓаните тоа не го почитуваат.

While the city of Qom is the epicentre of #CoronaVirus in Iran, authorities refuse to close down religious shrines there.

These pro-regime people are licking the shrines & encouraging people to visit them.

Iran's authorities are endangering lives of Iranians & the world pic.twitter.com/s9o6zYhzNQ

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) February 29, 2020