Хамилтон ќе донира половина милион долари за Австралија - Слободен печат

Шесткратниот Ф1 шампион финансиски ќе помогне на Австралија во која од септември минатата година беснеат пожари.

Возачот на Мерцедес, Луис Хамилтон одлучи со 500.000 долари да помогне во борбата на сите кои се борат со пожарите во Австралија.

It breaks my heart to see the devastation the Australian bushfires are causing to people and animals across the country. I’m pledging $500k to support the animals, wildlife volunteers and rural fire services. If you are able to, and you haven’t already then you can donate too. pic.twitter.com/DXjScK5Oqq

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) January 9, 2020