Хамилтон до 90 пол позиција во Ф1 кариерата

Луис Хамилтон на Мерцедес беше најбрз на денешните квалификации на Хунгароринг, што е негова 90 пол позиција во кариерата.

За актуелниот светски шампион во Формула 1 ова е вкупно седма пол позиција во Унгарија со најдобро време од 1:13.447 мин. и така го надмина рекордот на патеката.

Како втор ќе стартува неговиот клупски колега, Валтери Ботас (+0.107), а на третата позиција е големото изненадување, Ленс Строл од Рејсинг Поинт.

Редоследно од четвртото до 10 место следуваат Перез, Фетел, Леклер, Ферстапен, Норис, Сајнц и Гасли.

Главната трка за Големата награда на Унгарија ќе се вози в недела од 15.10 часот.

CLASSIFICATION: END OF Q3 ⏱️

A 90th career pole for @LewisHamilton as @RacingPointF1 lock out the second row 👀#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/Ei12EbLElH

