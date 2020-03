Гувернерот на Њујорк: Ова е хаос и го зголемува чувството дека ситуацијата излегува од контрола (ВИДЕО)

Гувернерот на Њујорк, Ендрју Куомо ја повика владата на САД дека не презема никакви чекори за да се спречи ширењето на коронавирусот.

Сојузната држава Њујорк, како и уште неколку сојузни држави, презема свои мерки на цивилна заштита. Забранети се собири со повеќе од 50 луѓе, се затвораат сите училишта, а во 20 часот по локално време се затвораат сите кина, фитнес центри и казина, додека угостителските објексти се ограничени само на достава.

„Ова е национален проблем и потребна ни е федерална одлука. Во сите останати земји, а не ме интересира дали станува збор за Кина, Јужна Кореја или Италија, државната власт има главен збор бидејќи е национален проблем. Ни требаат чекори на федерално ниво, а не секоја држава да прави што сака. Ова е хаос и тоа кај граѓаните го зголемува чувството дека ситуацијата излегува од контрола. Нема смисла секоја држава да одлучува сама за себе“, рекол Куомо.

"This is a national problem, and we need federal leadership."

New York Gov. Andrew Cuomo says states have had to take a "hodgepodge" approach to coronavirus responses, saying "it's chaos. It actually feeds the feeling that the country's out of control." https://t.co/pzwYxMn7Nk pic.twitter.com/6Q3Ew7JOIx

— ABC News Politics (@ABCPolitics) March 16, 2020