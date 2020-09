Гренел: За администрацијата на Трамп приоритет ќе бидат Србија и Косово

Специјалниот претставник на американскиот претседател за преговори меѓу Србија и Косово, Ричард Гренел му одговори на портпаролот на поранешниот претседател Бил Клинтон, за договорот потпишан во Белата куќа, помеѓу Белград и Приштина.

Bill Clinton’s White House spokesman is mad that Kosovo & Serbia agreed to economic normalization steps. He clearly wants continued conflict.

Why were they ignored for so long by Washington?

The Trump Administration will continue to make Serbia & Kosovo a top priority. https://t.co/zutx1DPAFB

— Richard Grenell (@RichardGrenell) September 6, 2020