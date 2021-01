Гренел им порача на Бајден и Харис: Ова е криза за американскиот бренд, а вие ја славите моќта која доаѓа со неа

Ричард Гренел, близок соработник на американскиот претседател Доналд Трамп, упати остри критики на сметка на Џозеф Бајден и потпретседателката Камала Харис.

Причината за тоа е најавата за покренување на импичмент против Трамп, како и тоа што социјалната мрежа Твитер трајно го затвори неговиот профил.

„Еј, Џо Бајден и Камала Харис, нека ви е со среќа кога на другите земи ќе им говорите дека не можат да ги замолчат, цензорираат или затворат своите политички противници. Ова е криза за американскиот бренд, а вие ја славите моќта која доаѓа со неа“, порача на Твитер Гренел, специјалниот претставник во заминување на Трамп за преговорите меѓу Белград и Приштина.

Hey @JoeBiden and @KamalaHarris, Good Luck telling other countries they can’t silence, censor or shut down their political opponents.

This is a crisis for the American brand and you are celebrating the (temporary) power that comes with it.

— Richard Grenell (@RichardGrenell) January 9, 2021