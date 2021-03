Грег Попович на слатки маки, дури 57 кандидати за дрим тимот

Кошаркарската федерација на САД денеска го објави прелиминарниот список од дури 57 кошаркари за Олимписките игри во Токио кои ќе се одржат ова лето.

Селекторот Грег Попович ќе има големи проблеми да ги избере 12. кошаркари кои ќе настапат за САД на Олимписките игри во Токио, бидејќи на списокот се наоѓаат најдобрите кошаркари во НБА лигата.

На списокот се наоѓаат имиња како тоа на Леброн Џејмс, Ентони Дејвис, Каваи Ленард, Пол Џорџ, Џејмс Харден, Кевин Дурент, Кајри Ирвинг, Стеф Кари, Бредли Бил, Девин Букер, Донован Мичел, Џејсон Тејтум, Џон Вол, Зајон Вилијамсон, Тре Јанг….

Tokyo Awaits.

57 athletes, including 16 Olympians, are #USABMNT finalists for the @Tokyo2020 Olympic Games

»» https://t.co/PeJ8XsZT6V pic.twitter.com/YjXzGtRHM7

— USA Basketball (@usabasketball) March 11, 2021