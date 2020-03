Гравина: Доколку е потребно, ќе има Серија А во јули и август!

Спортските натпреварувања се прекинати, но Италијанците се очигледно убедени дека оваа натпреварувачка сезона (2019/20) ќе заврши.

Претседателот на италијанската фудбалска асоцијација вели доколку е потребно, ќе се играат натпревари и во текот на летото.

Габриеле Гравина, првиот човек во италијанскиот фудбал повторно најави продолжение на сезоната во најсилната Серија А.

Италија е земја која е една од најмногу погодените од коронавирусот. Спортските натпреварувања се прекинати, но Италијанците се убедени дека оваа натпреварувачка сезона (2019/20) ќе заврши.

"It's premature to think of a date, but we must think positively"

Italian football federation chief president Gabriele Gravina is determined the #SerieA season will be concluded, even if it goes into August

👉 https://t.co/kYUq5y0hdU#coronavirus #ItalyCoronavirus pic.twitter.com/DHblAyfMlZ

— AFP Sport (@AFP_Sport) March 26, 2020