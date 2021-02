„Гранде“ Пандев и официјално е рекордер во италијанската Серија А

Денеска Џенова во рамките од 23 коло во најсилното италијанско првенство ремизираше со резултат 2:2 против Верона.

Домаќините успеаја да дојдат до значаен бод во самиот финиш од средбата кога гостинската мрежа ја затресе Бадељ (90+4`).

Македонскиот репрезентативец Горан Пандев не беше стартер за Џенова, влезе во игра од 67 минута како замена за Стротман.

155 – Goran Pandev has become the player with the most Serie A appearances as a substitute in the three points for a win era (155), overtaking Sergio Pellissier (154). Weapon.#SerieA #GenoaVerona

— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 20, 2021