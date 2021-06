Готово: Донарума од следната сезона нов голман на ПСЖ!

После долг период на неизвесност денеска излегуваат нови информации дека италијанскиот голман Џанлуиџи Донарума наскоро ќе биде нов голман на ПСЖ.

Како што пренесува експертот за трансфери на својот Твитер профил, Фабрицио Романо досегашниот чувар на мрежата на Милан ќе ја продолжи кариерата во Франција.

Се очекува новиот играч на париските „светци“ следната недела да ги има лекарските прегледи. Поточно најверојатно тоа ќе го направи по дуелот меѓу Италија и Швајцарија во среда.

Gianluigi Donnarumma will undergo his medical as new PSG player next week and not in the next 48 hours – expected after Italy-Switzerland on Wednesday. Contract until June 2026 almost completed today between lawyers and PSG board. 🇮🇹🇫🇷🧤 #PSG

