Гори американскиот Западен брег: Дете (12) пронајдено изгорено заедно со своето куче во автомобил, загина и бебе (ФОТО+ВИДЕО)

Најмалку 11 лица загинаа во калифорниските сезонски пожари оваа година.

Невидена концентрација на силни пожари, потпомогнати од ветерот, во сите сојузни држави на американскиот западен брег, уништи илјадници домови и усмрти најмалку седум лица, според најновите податоци кои во четвртокот ги објавија локалните и државните власти.

Во последните 48 часа три лица загинаа во пожар кој бил поттикнат од молња во северна Калифорнија. Во Орегон загинале три лица, а едногодишно бебе загинало додека неговото семејство се обидувало да побегне од пожарот во државата Вашингтон, објави локалната полиција.

Hearing news that a 1-year-old child passed away in the Cold Springs fire and six lives were lost in Oregon and California is devastating. We can't accept this as an unfortunate reality of living in the West. We have to fight for the resources we need to prevent these tragedies. pic.twitter.com/xIapC6MWEF

— Hilary Franz (@Hilary_FranzCPL) September 10, 2020