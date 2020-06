Гол шоу на Марсијал, прв хет трик од заминувањето на Ферги! (ВИДЕО)

Моќно враќање на Манчестер јунајтед на терените оваа сезона во Премиер лигата, на „Олд Трафорд“ во рамките од 31 коло го совлада Шефилд јунајтед со 3:0.

Одлична партија имаше Ентони Марсијал кој ги реализираше сите голови за „црвените ѓаволи“ за вкупно 13 победа сезонава.

Anthony Martial is the first Man Utd player to score a Premier League hat-trick since Sir Alex Ferguson retired.

And after a seven-year wait, no fans are there to see it. pic.twitter.com/cnNAL0nXj1

— Squawka Football (@Squawka) June 24, 2020