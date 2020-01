Ѓоковиќ заплака кога зборуваше за Коби: Ми беше ментор и пријател (ВИДЕО) - Слободен печат

Српскиот тенисер во четвртфиналето го победи Милош Раонич во три сета и си обезбеди пласман во полуфиналето каде го очекува пресметка со Рожер Федерер.

По мечот, Ѓоковиќ на теренот имаше интервју со Џон Мекинро, а едно од прашањата беше поврзано со трагично загинатиот Коби Брајант. Коби и Новак беа големи пријатели и поради трагичната смрт на легендарниот кошаркар го потресе бранителот на титулата на Австралија Опен.

– Не знам што да кажам. Оваа вест не фати неспремни. Тој беше еден од најдобрите спортисти на сите времиња и инспирираше многу луѓе ширум светот, а меѓу нив бев и јас.

Имав среќа да бидам пријател со него десетина година. Секогаш кога ми беа потребни поддршка и совет, Коби беше тука за мене. Ми беше ментор и пријател и срцепарателно е да се види што им се случи на Коби и неговата ќерка – изјави Новак кој потоа не можеше да ги скрие солзите.

“He was there for me”@DjokerNole pays tribute to his late friend and mentor Kobe Bryant.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/k8sRHcBATw

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2020