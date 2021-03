Ѓоковиќ решава комплицирани проблеми, а Федерер не се грижи за играчите

Францускиот тенисер Жил Симон ја коментираше борбата на тениските организации за зголемување на паричните награди на турнирите.

По тој повод, тој го поддржа првиот светски рекет Новак Ѓоковиќ, а го критикуваше Рожер Федерер.

– Новак Ѓоковиќ се обидува да реши комплицирани проблеми во интерес на сите играчи – рече Симон.

Тој направи паралела со влијанието кој го има, или го имаше Федерер.

– На тој нат го загубивме Федерер, презентацијата на играчите за него не е важна – додаде Французинот.

Gilles Simon: “On increasing prize money earnings for early tournament exits …. Novak is trying to tackle complicated issues in the interest of the players in general. We lost him (Roger Federer) on the way, the representation of the players does not matter to him.”

— Thuso ➐ (@djokertennis) March 24, 2021