Ѓоковиќ на еден ден пред стартот на Австралија Опен остана без важен член од тимот - Слободен печат

Аналитичарот Крег О`Шенеси повеќе нема да биде дел од тимот на српскиот тенисер.

Новак Ѓоковиќ одбраната на титулата на Австралија Опен ќе ја започне без еден од клучните луѓе во неговиот тим, тенискиот аналитичар Крег о`Шенеси.

Австралиецот во тимот на Ѓоковиќ се приклучи кон крајот на 2017 година кога српскиот тенисер се рехабилитираше од операцијата на лакотот. Во тоа време, тренери на Ѓоковиќ беа Андре Агаси и Радек Штепанек.

It’s been a brilliant three years working with Novak, winning four Slams & dominating the game as world No. 1. We are moving in different directions in 2020. Massive love to #nolefam – you guys rock! ✌️ pic.twitter.com/LDbzihWqWb

— Craig O’Shannessy (@BrainGameTennis) January 19, 2020