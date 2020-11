Ѓоковиќ ќе ја заврши годината на врвот на АТП листата!

Новак Ѓоковиќ ќе ја заврши 2020 година на првото место на АТП, соопшти денеска Здружението на професионални тенисери. Српскиот тенисер се израмни со рекордот на Американецот Пит Сампрас, кој исто така ја завршуваше сезоната шест пати (1993-1998 година) како прв тенисер во светот.

Ноле беше шест пати прв на крајот на годината во последната деценија (2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020), а како 33-годишник е најстариот тенисер кој ја завршил годината на врвот на светската ранг-листа.

– Ги гледав настапите на Пит додека растев и израмнувањето на неговиот рекорд е остварување на сонот. Исто така, ќе се стремам да бидам подобар играч, се надевам дека ќе имам повеќе успеси и ќе соборам повеќе рекорди во спортот кој го сакам со сето срце – рече Ѓоковиќ, се наведува на веб-страницата на АТП.

🏆 ATP Cup

🏆 Australian Open

🏆 Dubai

🏆 Cincinnati

🏆 Rome@DjokerNole is the year-end No. 1 in the @FedEx ATP Rankings for a record-tying sixth time! 👏 pic.twitter.com/rcoESMCwvX

— ATP Tour (@atptour) November 6, 2020