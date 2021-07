Ѓоковиќ го престигна Надал, првиот светски рекет со нов рекорд

Српскиот тениски ас Новак Ѓоковиќ има најголем процент на победи во историјата на машкиот тенис. Ја започна денеска 328 недела на врвот на АТП-листата, и тоа е најголемиот аргумент во неговиот поход да го препознае целиот свет дека тој е најдобриот тенисер на сите времиња.

Доколку продолжи со доминацијата на „Вимблдон“ – тој ќе го изедначи бројот на грен слем титули со Рожер Федерер и Рафаел Надал, кои имаат по 20 најважни пехари, а од кои има подобар меѓусебен скор.

Имено, со победата над Денис Кудла во третото коло на Вимблдон, Србинот стигна до 964 победа на 1.159 мечеви во својата кариера и со тоа стана тенисер со најголем процент на успешност!

Winning the first 3 matches at @Wimbledon 🇷🇸 Novak Djokovic has temporarily exceeded 🇪🇸 Rafael Nadal in the winning matches percentage: 964-195 (83.17 %) vs 1027-208 (83.15 %). This is an Open Era record#Wimbledon pic.twitter.com/oLzViIJ09L

