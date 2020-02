Ѓоковиќ ги загуби нервите: Браво стари, стана славен (ВИДЕО) - Слободен печат

Новак Ѓоковиќ влезе во вербална расправија со главниот судија во финалето на Австралија Опен.

Бранителот на трофејот во вториот сет при 4:5 во гемови и 15:30 за Доминик Тим, при свој сервис доби опомена од судијата бидејќи времето за сервис помина.

Веднаш потоа при 15:40, Ѓоковиќ доби уште една опомена, тоа значеше губење на поен, а воедно и губење на гемот и сетот. Потегот на судијата го разгневи Ѓоковиќ.

Djokovic. “You made yourself famous today. Well done, man.”

