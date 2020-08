Гоца Тржан едвај врзува крај со крај поради пандемијата: Народов е среќен за тоа што естрадата нема од што да живее!

View this post on Instagram

#selfie #home #hair Bas mi se svidja moja kosa. A i oci su mi lepe. I koza mi je divna i meka. Sve u svemu,volim sebe,volim svoje mane, ne plasim se odbacivanja ili kritikovanja. To sam ja,drugu sebe nemam. Volite sebe i svoj odraz u ogledalu. I radite na tome da se talno i u svemu usavrsavate i da ucite nesto novo. Zivot je lep. 👩‍🦳👩‍🦳👩‍🦳