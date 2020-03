Го стигна кармата: Пред три дена се исмеваше за коронавирусот, а сега е позитивен на неа (ВИДЕО)

Центарот на Јута џез, Руди Гобер, е првиот кошаркар во НБА лигата кој е позитивен на коронавирусот поради што челниците на лигата одлучија да го суспендираат натпреварувањето.

Интересно е што Гобер пред само три дена се исмеваше со коронавирусот на официјална прес конференција, а денеска испадна дека тој е првиот кошаркар кој е позитивен на него.

Гобер пред три дена се мајтапеше со новинарите, допирајќи ги сите микрофони при заминување од прес конференцијата.

Here’s Rudy Gobert on Monday touching all the microphones in the media room on purpose.

Here we are on Wednesday, and Rudy Gobert was just confirmed to have coronavirus, causing the NBA to suspend the season.

Unbelievable. pic.twitter.com/6BF7q3n9ao

— matthew ashlock (@themattashlock) March 12, 2020