Го прослави голот со порака: Сè ќе биде добро, останете во своите домови! (ФОТО)

Фудбалерот на италијанскиот калчолигаш Франческо Капуто веднаш дотрча до клупата и зема хартија со веќе подготвена порака поврзана со коронавирусот.

Денеска во рамките од 26. коло во најсилната италијанска фудбалска лига во натпреварот одигран пред празни трибини убедливо со 3:0 триумфираше над Бреша.

Моментно на табелата после деветтата победа сезонава во Серија А екипата на Сасуоло е на 11 позиција со 32 бодови, додека Бреша останува на последната 20 позиција со 16 бодови.

Мечевите во шампионатот на Италија се играат зад затворени врати поради епидемијата на коронавирусот, а во меѓувреме и Италијанскиот олимписки комитет побара да се прекинат сите спортски настани до 3. април.

First “celebration” (…) here in Italy to send a message against Coronavirus.

“Everything will be fine. Stay safe at home”. Ciccio Caputo, Sassuolo’s striker, after his goal in Sassuolo-Brescia tonight. 👏🏻 pic.twitter.com/NHqW9qzy1K

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 9, 2020