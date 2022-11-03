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Ѓоковиќ без проблеми до четвртфиналето во Париз

С.Д
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Фото: EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Новак Ѓоковиќ немаше проблеми и како што се очекуваше го совлада Карен Хачанов на последниот Мастерс во годината.

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Ѓоковиќ во Париз славеше победа од 2:0 во сетови. До победата српскиот тенисер стигна за еден час и 27 минути игра. Русинот беше немоќен, парираше само во првиот сет, а потоа целосно се распадна пред фуриозниот Новак.

Мечот беше отворен со по еден брејк на двете страни, а Ѓоковиќ во десеттиот гем направи исчекор и го доби сетот со 6:4. Хачанов немаше никакви шанси во вториот сет, Ѓоковиќ доминираше и го доби сетот со 6:1.

Во четвртфиналето Ѓоковиќ ќе игра против Лоренцо Мусети кој претходно приреди изненадување и го елиминираше Каспер Руд.

#новак ѓоковиќ
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