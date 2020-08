Ги загуби нервите: После лошиот удар, направи скандал на СП! (ВИДЕО)

Курт Мафлин го одбележа почетокот на Светското првенство во снукер на мечот против Давид Гилберт.

Дојде неговиот ред за удар кој не помина според планот на англиско-норвешкиот професионален снукер играч.

Беше многу блиску во 16 фрејм да направи максимален брејк од 147 поени..

Погрешно го процени одбивањето на белата топка од мартинелата, спротивно на правилата ја погоди жолтата топка веднаш до сината.

Тоа многу го налути Мафлин, воедно направи скандал покажувајќи среден прст кон белата топка, по што веднаш доби опомена од судијата Татјана Вуластон.

Kurt Maflin was on course for a 147 when the yellow had other ideas. He wasn’t pleased 😂 #worldsnookerchampionship pic.twitter.com/8Jfv4hlz1U

— Callum Eakins (@CallumEakins1) August 2, 2020