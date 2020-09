Ги товарат во полициско комбе како вреќи: Уапсени жени на протестот во Минск (ВИДЕО)

Полицијата во Белорусија уапси денеска десетина демонстранти откако во престолнината Минск се собраа илјадници луѓе кои бараа ослободување на една од лидерките на опозицијата. Станува збор за најнов бран на масовни протести организирани по спорните претседателски избори, пренесува Ројтерс.

Марија Колесникова стана една од водечките опозициски личности откако другите се затворени или принудени да ја напуштат земјата. Меѓу нив е и Светлана Тихановскаја, која на изборите му беше противкандидат на актуелниот претседател Александар Лукашенко, објави Гласот на Америка.

The brutality of Lukashenko on clear display today. Belarusian riot police violently throw a woman into a police truck during today’s protest in Minsk. pic.twitter.com/SGjPHNM32A

Учесниците на протестот тврдат дека изборите, одржани на 9. август, биле наместени за на Лукашенко да му се обезбеди убедлива победа и дека Тихановскаја, која побегна во Литванија е вистинска победничка.

Лукашенко, кој е на власт 26 години, тоа го демантира и тврди дека странски сили стојат зад протестот.

Најмалку 5.000 демонстранти, меѓу кои поголем број беа жени, протестираа во центарот на Минск, извикувајќи „Замини“ и „Маша“ (прекар за Марија), во знак на поддршка за Колесникова, пренесува Ројтерс.

#URGENT Meanwhile brutal arrests of women in #Minsk #Belarus continue, we can once again see the mistreatment of 73 year old #NinaBaginskaya and the riot police who are no longer scared of press attention. pic.twitter.com/BzY0zdp3ke

— Belarus Free Theatre (@BFreeTheatre) September 12, 2020