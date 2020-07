Германски новинар за утре најавува поголема сензација од враќањето на Алонсо во Формула 1

Кристијан Нимервол, новинар на германското издание на „Моторспорт Тотал“ за утре најави посензационална вест од таа дека Фернандо Алонсо се враќа во Формула 1.

„Зад нас е уште еден голем ден во Формула 1, по вестите дека Фернандо Алонсо се враќа во Рено. Сепак, во исто време можам да најавам посензационална вест. За што станува збор, ќе дознаете во четврток“, напиша Нимервол на Твитер.

Großer Tag in der #F1: Am Nachmittag bestätigt @RenaultF1Team das Comeback von @alo_oficial. Und ich sammle neben der Gartenarbeit 😉 weiter meine Infos zu einer noch viel größeren Sensation für die #SillySeason. Mehr dazu am Donnerstagmorgen auf @MST_Formel1!

— Christian Nimmervoll (@MST_ChristianN) July 8, 2020