Германија е најголемиот пазар за фалсификувана стока во ЕУ – врие од нелегални ЦД-а, ДВД-а и видео игри
Германија е најголемиот пазар за фалсификувана стока во Европската Унија, според податоците од Агенцијата за интелектуална сопственост на ЕУ (EУИПО), откриени од Германското здружение за трговски марки и цитирани од ДПА. Според претседателот на организацијата, Франц-Олаф Калерхоф, ова им чини на германските компании милијарди евра загуби секоја година.
„Повеќе не можеме да прифатиме дека нашиот пазар е преплавен со опасни и фалсификувани производи произведени без почитување на еколошките и работните стандарди.“
Според Агенцијата за интелектуална сопственост на ЕУ, властите во ЕУ заплениле 112 милиони фалсификувани стоки во 2024 година – помалку од претходната година, но со рекордна вкупна вредност од 3,8 милијарди евра поради повисоките единечни цени. Околу една четвртина од вредноста на конфискуваните производи била наменета за Германија – повеќе од која било друга земја-членка.
„Како најголема економија во Европа, Германија е особено погодена. Германските брендови се ценети поради нивниот квалитет, што ги прави привлечни за фалсификаторите“, вели Калерхоф.
Најчесто фалсификувани производи се ЦД-а, ДВД-а и видео игри, кои сочинуваат околу една третина од запленетите предмети. Потоа следат играчки (18 проценти), облека (7,5 проценти), модни додатоци (6 проценти), цигари и електронски цигари (4,5 проценти) и парфеми и козметика (3 проценти). Повеќето од фалсификатите доаѓаат од Кина и Турција, а главниот канал за продажба остануваат големите онлајн платформи. Според проценките на Германското здружение на брендови, во Германија пристигнуваат приближно 144.000 пратки фалсификувани производи секоја недела. Вистинската штета за германските производители се проценува на околу 8 милијарди евра годишно – значително повеќе од официјално објавените бројки, пренесува БТА.