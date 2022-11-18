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ВОЈНА ВО УКРАИНА
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Георгиевски елиминиран во осминафиналето
Олимпискиот вицешампион Дејан Георгиевски е поразен со 2-0 во битката за осминафинале на Светското првенство во Гвадалахара, Мексико, во дуелот со Кинезот Жаоксианг Сонг.
Кинезот првата рунда ја доби со 8-2, а во втората беше уште поубедлив славејќи со 13-1 со што го елиминираше нашиот претставник.
Претходно Филип Додевски беше на чекор до медал на Светското првенство, но загуби во дуелот против Рафалович, додека Мила Рељиќ беше елиминирана од светската вицешампионка Петра Столбова од Чешка во осминафиналето.
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