Георгиевски елиминиран во осминафиналето

Вчера нови дојави за бомби испразнија дел од скопските средни училишта. МВР утврди дека сите досегашни закани биле лажни. Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber Веќе четврта недела како учениците повеќе се евакуираат отколку што посетуваат настава. Стравот и револтот кај родителите е огромен, исто како и кај нивните деца. Претседателот на Сојузот на средните …

ВИДЕО | Средношколците бараат разврска: Лажните дојави предизвикуваат тензии и немири меѓу учениците Read More »