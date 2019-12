ГЕНИЈАЛНИОТ ЛУКАКУ: Не сакаше хет-трик и му овозможи на Еспозито да испише историја! (ВИДЕО)

Фудбалерите на Интер убедливо на домашен терен ја совлада Џенова со 4:0, а овој меч нема да го заборави 17-годишниот Себастијано Еспозито.

Станува збор за играч кој во младинската школа на „неро-аѕурите“ дојде пред неколку години од Бреша, а оваа сезона со одличните партии добива сè поголема доверба кај тренерот Антонио Конте.

Пред овој меч запиша шест настапи за сениорската екипа, а денеска го прослави и првиот погодок, а тој му го овозможи Ромелу Лукаку.

Lukaku could have scored an hatrick instead he allowed 18-yr old Esposito to take the penalty on his Debut

Lukaku Back to his Best.

Sportsmanship 💯🔥pic.twitter.com/OLA386Tx23

— Sheylex™🇳🇬❁ (@djsheylex) December 21, 2019