Гарлик: Ќе останеме без пари доколку не продолжи Премиер лигата!

Големи финансиски проблеми за екипата на Барнли доколку не продолжи сезоната во најсилното англиско фудбалско првенство, тоа го потврди и сопственикот на овој клуб.

Коронавирусот ги запре скоро сите спортски настани ширум светот, па така и фудбалот во Англија.

Многу клубови веќе ја чувствуваат кризата на финансиски план, на пр., словачката Жилина на нашиот Фазлагиќ на 1 април прогласи банкрот.

Барнли, која настапува во Премиер лигата, преку својот официјален канал објави дека доколку не продолжи сезоната ќе загуби 50 милиони евра.

Мајк Гарлик, сопственикот на Барнли се надева дека одлуката за продолжување на сезоната наскоро ќе дојде.

