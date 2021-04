„Game of Thrones“: Започна снимањето на „House of the Dragon“

Започна работата на серијата „House of the Dragon“, потврди стриминг сервисот „HBO“.

По тој повод беа споделени фотографии од читањето на сценариото – на дистанца, вклучувајќи ги sвездите Педи Консидин и Мет Смит.

Fire will reign 🔥

The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production. Coming soon to @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/tPX8n2IvGW — House of the Dragon (@HouseofDragon) April 26, 2021

Временската рамка на серијата „House Of The Dragon“ е сместена 300 години пред настаните во „Game Of Thrones“ и ќе ја раскаже приказната за семејството Таргеријан. А истата ќе биде адаптација на романот на Џорџ Р. Р. Мартин насловен „Fire & Blood“.

Педи Консидин ќе го глуми „топлиот, љубезен и пристоен“ крал Висерис Таргеријан во ТВ-адаптацијата.

Matt Smith as Prince Daemon Targaryen.

The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production and coming to @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/7TLn4cSru5 — House of the Dragon (@HouseofDragon) April 26, 2021

Смит, познат по главната улога во „Doctor Who“ и портретирање на починатиот војвода од Единбург во „The Crown“, треба да го игра принцот Даемон Таргеријан.

Фановите на фантастичните книги на Мартин „A Song of Ice and Fire“, знаат дека на семејството Таргеријан им е предодредено да бидат вовлечени во горчлива граѓанска војна.

View this post on Instagram A post shared by Dizi Film Sayfam (@dizifilmsayfam)

Еден од нивните потомци, Денерис Таргеријан, која ја толкуваше актерката Емилија Кларк, беше главниот лик во „Game of Thrones“ што траеше осум сезони од 2011 до 2019 година.

Серијата која прерасна во феномен на поп-културата, стана една од најуспешните серии во телевизиската историја. Сепак, последната сезона, напишана надвор од објавениот изворен материјал на Мартин од Дејвид Бениоф и Д. Б. Вајс, ги подели впечатоците на обожавателите и критичарите, пишува „Би-Би-Си“.

Премиерата на серијата е закажана за 2022 година, а истата ќе се прикажува на „ „HBO Max“.