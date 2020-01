Француската полиција се судри со пожарникарите при демонстрации во Париз - Слободен печат

Француската полиција се судри со пожарникарите кои протестираа во Париз за нивните работни услови и барањето за повисоки плати.

Илјадници пожарникари учествуваа во протестот во францускиот главен град, барајќи зголемување на нивниот бонус за опасна работа, кој не е променет од 1990 година.

