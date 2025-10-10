Ви препорачуваме

ВОЈНА ВО УКРАИНА

Нова влада на Франција / Фото EPA-EFE/Michel Euler / POOL POOL PHOTO MAXPPP OUT

Француски медиуми тврдат дека новиот  премиер на Франција  ќе биде именуван во наредните часови

Д.А.
Пред

Се очекува нов француски премиер да биде именуван во следните неколку часа, објави утрово француската телевизиска станица BFM.

Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber

Препорачано

Францускиот претседател Емануел Макрон ги покани шефовите на повеќето француски политички партии на состанок во Елисејската палата попладнево, додека го бара својот шести премиер за помалку од две години, објави BFM, повикувајќи се на извори.

Претставниците на крајната десница и крајната левица наводно не биле поканети на состанокот.

Макрон ѝ се обрати на нацијата по падот на владата/ Фото/ EPA-EFE/TERESA SUAREZ

Кабинетот на Макрон доцна синоќа објави дека ќе именува нов премиер во рок од 48 часа, откако премиерот во заминување Себастијан Ле Корнеј одржа дводневни разговори за да најде излез од она што локалните медиуми го нарекуваат најлошата политичка криза во Франција во последните децении.

Според BFM, идејата за „техничка“ влада е повторно на дневен ред, што е ретка практика во Франција, а се зборува и за повторно назначување на Ле Корнеј за шеф на владата.

Во одговорите на прашања од француската телевизија, партиските лидери рекоа дека очекуваат две можни сценарија откако ќе бидат примени во Елисејската палата.

Тие веруваат дека или премиерот ќе биде назначен пред состанокот закажан за 14:30 часот и дека состанокот им е предложен за да се објасни изборот, или новиот премиер ќе биде назначен по состанокот, а претседателот на Републиката сака да процени што мислат партиските лидери за кандидатот што го има на ум.

Почитуван читателу,

Нашиот пристап до веб содржините е бесплатен, затоа што веруваме во еднаквост при информирањето, без оглед дали некој може да плати или не. Затоа, за да продолжиме со нашата работа, бараме поддршка од нашата заедница на читатели со финансиско поддржување на Слободен печат. Станете член на Слободен печат за да ги помогнете капацитетите кои ќе ни овозможат долгорочна и квалитетна испорака на информации и ЗАЕДНО да обезбедиме слободен и независен глас кој ќе биде СЕКОГАШ НА СТРАНАТА НА НАРОДОТ.

ПОДДРЖЕТЕ ГО СЛОБОДЕН ПЕЧАТ.
СО ПОЧЕТНА СУМА ОД 100 ДЕНАРИ

КЛИКНИ ЗА ДОНАЦИЈА

#влада #франција
Видео на денот
  • Најново
  • Најчитано

Препорачано од оваа категорија

Прочитајте повеќе

ВИДЕО | Робер Бадентер, францускиот министер кој ја укина смртната казна симболично погребан како херој во Пантеонот во Париз
Трамп: Не ги решавав војните за Нобеловата награда за мир, туку за да спасам животи
Израелскиот парламент осветлен во боите на американското знаме
Америка испраќа 200 војници во Газа како дел од првата фаза од договорот за мир
ВИДЕО| Филипините погодени од земјотрес со јачина од 7,6 степени, издадено предупредување за цунами
Зеленски: Украина ја засилува употребата на оружје со долг дострел и санкциите против Русија
Балтичките држави подготвуваат план во случај луѓето да почнат да бегаат од руски напади
Студен туш за нашинците во Германија – укината е програмата за стекнување право на државјанство по брза постапка