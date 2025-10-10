Тоа што ние сакаме да го направиме како политичка партија, но и јас како некој што одлично ја познава Општината Гази Баба е на граѓаните да им понудиме реална и остварлива програма. Не некоја бајка или програма од преку 150 страници, којашто во период од четири години е невозможно да се реализира. Затоа и пред …

Француски медиуми тврдат дека новиот премиер на Франција ќе биде именуван во наредните часови Read More »