Француски медиуми тврдат дека новиот премиер на Франција ќе биде именуван во наредните часови
Се очекува нов француски премиер да биде именуван во следните неколку часа, објави утрово француската телевизиска станица BFM.
Францускиот претседател Емануел Макрон ги покани шефовите на повеќето француски политички партии на состанок во Елисејската палата попладнево, додека го бара својот шести премиер за помалку од две години, објави BFM, повикувајќи се на извори.
Претставниците на крајната десница и крајната левица наводно не биле поканети на состанокот.
Кабинетот на Макрон доцна синоќа објави дека ќе именува нов премиер во рок од 48 часа, откако премиерот во заминување Себастијан Ле Корнеј одржа дводневни разговори за да најде излез од она што локалните медиуми го нарекуваат најлошата политичка криза во Франција во последните децении.
Според BFM, идејата за „техничка“ влада е повторно на дневен ред, што е ретка практика во Франција, а се зборува и за повторно назначување на Ле Корнеј за шеф на владата.
Во одговорите на прашања од француската телевизија, партиските лидери рекоа дека очекуваат две можни сценарија откако ќе бидат примени во Елисејската палата.
Тие веруваат дека или премиерот ќе биде назначен пред состанокот закажан за 14:30 часот и дека состанокот им е предложен за да се објасни изборот, или новиот премиер ќе биде назначен по состанокот, а претседателот на Републиката сака да процени што мислат партиските лидери за кандидатот што го има на ум.