Фотографии поради кои Американците мислат дека нема лесно да се изборат со короната! (ФОТО)

Порастот на бројот на новозразени од Ковид – 19 во САД е поради непочитувањето на препораките да се носат маска и да се држи растојание, изјави неодамна главниот експерт за заразни болести, Ентони Фаучи, а кога ќе ги видите следните фотографии кои се направени таму, ќе ви стане јасно зошто изјавил така.

Продавница која се промовира со тоа што тврдат дека кај нив „маските се забранети“.

Погледнете неколку фотографии од Америка и многу работи ќе ви станат појасни за големите бројки на заразени луѓе.

I don’t think anything I’ve seen so perfectly captures why there’s no way the US is going to be getting on top of COVID-19 pandemic anytime soon. pic.twitter.com/Sa0WNYyYs6

— Cassandra of Troy (@BrynnTannehill) June 28, 2020